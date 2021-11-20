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Москвичей предупредили о сильных осадках и гололеде в субботу

Михаил Алимов

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Погода в Москве
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Москвичей предупредили о сильных осадках и гололеде в субботу
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В Москве в субботу вечером ожидаются сильный ветер, многочисленные осадки и гололедица. Об этом 20 ноября сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

— В связи с прохождением циклона, начиная с 16 часов и до 21 часа 20 ноября местами в Москве сохранятся осадки: мокрый снег, снег с дождем, возможно налипание мокрого снега, образование гололедицы. До 21:00 местами сохранится усиление ветра с порывами до 15–20 метров в секунду, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Москвичам рекомендуют быть осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и не прибегать к внезапным маневрам. Опасность в такую погоду представляют высокие столбы, деревья и провода линий электропередачи. Специалисты рекомендуют выбирать обувь с нескользящей подошвой.

За помощью можно обратиться по телефонам 101 или 112.

До этого столичным водителям рекомендовали пользоваться общественным транспортом из-за непогоды. На выходных в Москву придет самый сильный за последние 73 года мокрый снегопад. За движением в Москве следят в онлайн-режиме. Весь городской транспорт подлежит обязательной проверке перед выходом на линии.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее рассказал, что мокрый снег ожидается в столице в субботу, 20 ноября. Однако осадки не образуют сугробы, вместо этого на дорогах города будет слякоть. По его словам, погода в выходные дни будет неблагоприятной и некомфортной.

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