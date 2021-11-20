Столичный проект «Персональный трек развития» получил спецприз на IT HR AWARDS 2021

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Спецприз от жюри премии IT HR AWARDS 2021 получил проект «Персональный трек развития» от московского правительства. Его защита произвела на экспертов такое впечатление, что они присудили ему специальное призовое место.

Всего на премии было 11 номинаций. Среди них как новые, например, «Набор преимуществ, который компания как работодатель предлагает соискателю или сотрудникам», так и уже известные. Каждая компания могла представить не более семи проектов и только по одному на номинацию.

С помощью программы «Персональный трек развития» пользователям в любое время доступна образовательная онлайн-программа. Она развивает необходимые навыки и учит адаптироваться в неожиданной обстановке, а также сохранять теплый климат в коллективе, передает официальный сайт мэра Москвы.

Премия вручается с 2016 года. Получить ее могут компании, которые предлагают инновационные решения в сфере управления персоналом и информационных технологий.

До этого сообщалось, что система бесконтактной оплаты проезда Face Pay стала лауреатом национальной премии «Формула движения»‎. Российская разработка получила признание в номинации «Лучшее решение в области цифровизации транспорта».