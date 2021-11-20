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Сергей Собянин рассказал о дополнительном образовании в Москве

Михаил Алимов

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Сергей Собянин рассказал о дополнительном образовании в Москве
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Раньше в столице практически не было кружков или секций, где можно было провести время. Сейчас ситуация иная — в городе их существует более 130 тысяч. Об этом в субботу, 20 ноября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В детстве мы с одноклассниками ждали окончания уроков, чтобы погонять в футбол, хоккей или пойти в шахматную секцию. Выбор был невелик — то ли дело сегодня в Москве. В городе больше 130 тысяч кружков и секций. Можно попробовать себя в спорте, творчестве, науках, — написал мэр в посте на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, качество образования в них не уступает тому, что горожане привыкли видеть в обычных школах. Глава города советует приводить детей в кружки и секции Москвы, чтобы они нашли себе занятие по душе.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных педиатров с профессиональным праздником и выразил благодарность за их труд. Он отметил, что детские врачи умеют общаться с ребятами, оказывать поддержку их родителям и приходить на помощь. Мэр пожелал медикам крепкого здоровья и добра.

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