Астрологи назвали три знака зодиака, представители которых никогда не врут

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Астрологи назвали три знака зодиака, представители которых в любой ситуации предпочитают говорить правду, какой бы горькой она ни была.

Так, Львы всегда укажут человеку на то, что он сбился с истинного пути. В качестве примера они расскажут о своих неудачах и секретах для того, чтобы предотвратить необдуманные действия близкого человека.

Ракам можно смело довериться, так как они готовы поддержать друзей в самой тяжелой ситуации. Они никогда не будут лгать ради лести или из корыстных соображений.

Но самым большим правдолюбцем являются люди, рожденные под знаком Козерога. Ложь не позволит им заснуть. Они готовы оберегать близких от обманщиков, пытаясь разоблачить их. А также будут поддерживать человека, для которого правда окажется слишком болезненна, пишет Пятый канал.

До этого астрологи назвали трех самых неверных представителей зодиакального круга, чтобы предостеречь людей от возможных разочарований. В их числе оказались Раки, Овны и Стрельцы.

До этого были названы пять знаков зодиака, под которыми рождаются мужчины, обладающие острым умом.