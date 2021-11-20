Захарова рассказала о положительных моментах в отношениях между Россией и США

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Отношения между Россией и США остаются сложными, но в них есть позитивные моменты, и стороны продолжают переговоры. Об этом в субботу, 20 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Да, у нас остается глобальный визовый вопрос, это даже не вопрос, а проблема, которая была спровоцирована американскими партнерами, остаются неразрешенными масса других вопросов. Но переговоры идут, и по вопросу стратегической стабильности. И это тоже очень важный пример, — рассказала она в эфире «Радио России».

По ее словам, стоит рассматривать ситуацию объективно. Одним из положительных моментов можно считать совместное принятие резолюции против применения информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, которую Россия и США выдвинули на Генассамблее ООН.

При этом пару месяцев назад никто из стран бы не поверил в то, что Соединенные Штаты и РФ могли предложить такой документ вместе. Ведь одна из сторон регулярно обвиняет другую в кибератаках с использованием хакеров. Захарова уточнила, что имеет в виду американскую сторону.

Накануне она заявила, что проект резолюции американских конгрессменов о «непризнании» Владимира Путина президентом России при избрании в 2024 году является вмешательством во внутренние дела. Нынешняя ситуация, как уточнила она, является «осенним» вмешательством в дела суверенных государств. Вашингтон по какой-то причине «сорвался» в ноябре, не дождавшись весны.