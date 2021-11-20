Сильный ветер сохранится в Москве до вечера субботы

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Сильный ветер с порывами до 15–20 метров в секунду сохранится в столице до 21:00 субботы, 20 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили, — предупредили москвичей в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

В ведомстве отметили, что в столице температура воздуха будет колебаться в пределах от минус 1 до 1°C, из-за чего на дорогах может образоваться гололедица.

За состоянием улично-дорожной сети непрерывно следят городские службы. Особый контроль уделяется состоянию опасных для движения транспорта участков дорог.

До этого о сильном ветре, многочисленных осадках и гололедице москвичей предупредили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Москвичам рекомендуют быть осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и не прибегать к внезапным маневрам. Опасность в такую погоду представляют высокие столбы, деревья и провода линий электропередачи. Специалисты рекомендуют выбирать обувь с нескользящей подошвой.