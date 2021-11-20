Американский генерал назвал идею создания баз на Украине ненужной провокацией
Создание американских баз на Украине при отсутствии четкой стратегии является не чем иным, как ненужной провокацией. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.
— Не имея ее (стратегии — прим. «ВМ») по региону, по Украине, как мы можем противостоять России? Это означает активную работу с Румынией, Грузией, подтверждение наших конструктивных отношений с Турцией. Имея стратегию, только потом можно развивать отдельные политики, а затем уже можно рассматривать смысл открытия американских баз на Украине. Потому что сейчас их открывать — чтобы что? Какая цель? — заявил Ходжес изданию «НВ».
По мнению генерала, многие американские союзники столкнутся с «тяжелыми временами» в случае если базы на Украине откроют без «какой-либо понятной стратегии».
— Все это может быть расценено как ненужная провокация, — приводит слова военного РИА Новости.
Однако Ходжес не является противником увеличения присутствия вооруженных сил США в Черноморском регионе, а также совместных учений Великобританией и Канадой.
— Мы должны осознать, какой у нас план. И, конечно, США и Украина должны понять, что наши отношения достаточно крепкие, чтобы развивать такие инициативы, — заключил генерал.
До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отношения между Россией и США остаются сложными, но в них есть позитивные моменты, и стороны продолжают переговоры.