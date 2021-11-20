Американский генерал назвал идею создания баз на Украине ненужной провокацией

Фото: The U.S. Army

Создание американских баз на Украине при отсутствии четкой стратегии является не чем иным, как ненужной провокацией. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

— Не имея ее (стратегии — прим. «ВМ») по региону, по Украине, как мы можем противостоять России? Это означает активную работу с Румынией, Грузией, подтверждение наших конструктивных отношений с Турцией. Имея стратегию, только потом можно развивать отдельные политики, а затем уже можно рассматривать смысл открытия американских баз на Украине. Потому что сейчас их открывать — чтобы что? Какая цель? — заявил Ходжес изданию «НВ».

По мнению генерала, многие американские союзники столкнутся с «тяжелыми временами» в случае если базы на Украине откроют без «какой-либо понятной стратегии».

— Все это может быть расценено как ненужная провокация, — приводит слова военного РИА Новости.

Однако Ходжес не является противником увеличения присутствия вооруженных сил США в Черноморском регионе, а также совместных учений Великобританией и Канадой.

— Мы должны осознать, какой у нас план. И, конечно, США и Украина должны понять, что наши отношения достаточно крепкие, чтобы развивать такие инициативы, — заключил генерал.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отношения между Россией и США остаются сложными, но в них есть позитивные моменты, и стороны продолжают переговоры.