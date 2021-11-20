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Младенец погиб в аварии с грузовиком в Новой Москве

Михаил Алимов

Происшествия
Младенец погиб в аварии с грузовиком в Новой Москве
Фото: mos.ru
Россия, Москва, поселение Сосенское, деревня Николо-Хованское Карта всех событий

Младенец погиб на дороге в Николо-Хованской деревне на территории Новой Москвы. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

— В 19:35 на территории Николо-Хованской деревни поселения Сосенское водитель автомобиля «газель» совершил наезд на маму и двух детей — мальчика четырех лет и 9-месячного мальчика, который находился в коляске. Грудничок скончался на месте происшествия, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Мама мальчика и еще один ребенок получили незначительные травмы. В пресс-службе отметили, что мама с детьми шли по дороге вдоль проезжей части, в попутную с движением автомобилей сторону.

Прокуратура Москвы провела проверку и передала ее результаты в СК. По предварительным данным, 34-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

В сентябре младенец пострадал в ДТП на северо-западе Москвы. Инцидент произошел возле дома № 95 на Волоколамском шоссе в сторону центра. Водитель автомобиля Lexus, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с впереди идущим автомобилем Ford. Водитель Ford, в свою очередь, «догнал» автомобиль Lada. Пострадавшего мальчика доставили в больницу с сотрясением мозга.

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