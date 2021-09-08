Младенец пострадал в ДТП на северо-западе столицы

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Волоколамское шоссе Карта всех событий

На северо-западе Москвы столкнулись три автомобиля. Пострадали два человека, в том числе 10-месячный ребенок. Об этом в среду, 8 сентября, сообщила пресс-служба ГИБДД по городу.

Инцидент произошел возле дома № 95 на Волоколамском шоссе в сторону центра.

— По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с впереди идущим автомобилем Ford. Водитель Ford в свою очередь «догнал» автомобиль Lada, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Пострадавший мальчик находился в Lexus в специальном детском кресле. После аварии его доставили в больницу, где поставили диагноз «сотрясение головного мозга». Второй пострадавший сидел за рулем Ford, он отделался легкими травмами.

5 сентября «ВМ» писала о похожем случае. Тогда два автомобиля столкнулись на северо-западе города, в результате пострадали ребенок и взрослый. Инцидент произошел на Химкинском бульваре с участием автомобилей Fiat и Lada.