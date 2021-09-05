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Ребенок пострадал в результате ДТП на северо-западе Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Ребенок пострадал в результате ДТП на северо-западе Москвы
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва
Россия, Москва, Химкинский бульвар Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на северо-западе города, в результате пострадали ребенок и взрослый. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 5 сентября.

Инцидент произошел на Химкинском бульваре с участием автомобилей Fiat и Lada.

Движение в результате происшествия было перекрыто по двум полосам бульвара. Оба пострадавших доставлены в больницы, уточнил источник «ВМ».

5 сентября в Дептрансе Москвы сообщили, что грузовой автомобиль на пешеходном переходе сбил женщину с коляской на северо-западе города.

Инцидент случился на Митинской улице, в районе дома 26, на пешеходном переходе. На место происшествия выехали оперативные службы.

2 сентября в МВД рассказали, что беременная москвичка попала в больницу после того как ее сбил подросток на самокате.

Инцидент произошел, когда 32-летняя женщина прогуливалась недалеко от дома № 15 на Волгоградском проспекте, как вдруг ее сбил мчавшийся по улице на самокате подросток. После происшествия молодой человек поспешил скрыться.

Женщину доставили в одну из столичных больниц. В медучреждении у нее диагностировали множественные ссадины и ушибы, а также закрытую черепно-мозговую травму. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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