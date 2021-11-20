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«Первые шаги»: Пригожин поделился трогательным видео с внучкой

Михаил Алимов

Общество
«Первые шаги»: Пригожин поделился трогательным видео с внучкой
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российский продюсер Иосиф Пригожин, хоть и не имеет с певицей Валерией общих детей, но воспринимает ее наследников, как родных. В своем Instagram он опубликовал видеоролик, где Селин, внучка Валерии и дочь ее старшего сына Арсения Шульгина, вместе с Пригожиным учится ходить.

— Первые шаги, — лаконично подписал продюсер публикацию.

Подписчики умилились происходящему и отметили, что Пригожин и Валерия стали отличными дедушкой и бабушкой.

«Иосиф, какой вы замечательный дедушка и человек. Респект вам»; «Какие вы милые бабушка и дедушка!»; «Какая милота! И деды, что надо», — пишут они в комментариях под постом.

В октябре Пригожин опубликовал еще одно видео с девочкой. В кадре он держит маленькую Селин на руках и целует ее. Она в это время активно двигает ножками и ручками, причмокивая губами. На ней надеты светлая кофта и розовые легинсы.

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