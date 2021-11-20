Москвичи проголосовали за лучшую сезонную новинку в городских парках

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, парк Сокольники Карта всех событий

Завершился выбор лучшей сезонной новинки в городских парках. 196 461 человек проголосовал за один из шести вариантов на платформе «Активный гражданин». Победителем стал большой розарий в парке «Сокольники», который открылся в прошлом году после реставрации.

Розарий набрал 32,73 процента голосов. И неудивительно, ведь в этом году на его территории посадили редкие виды цветов. Среди них розы «текила», «дорис тистерман», «манстед вуд», «николас», «леонардо да винчи», «августа луиза», «куин элизабет» и другие.

За «Фонтанную площадь» в Сокольниках отдали свой голос 21,23 процента участников. Ее в 2021 году обновили, сделали многоуровневый подиум у воды.

На третьем месте оказался летний кинотеатр в парке «Ангарские пруды». Его выбрали 8,82 процента участников голосования. Там провели капремонт и теперь можно проводить кинопоказы, творческие встречи и мастер-классы.

Троллейная трасса в парке Олимпийской Деревни получила 7,39 процента, детская площадка в сквере по Олонецкому проезду — 5,42 процента, а скейт-парк в парке у Джамгаровского пруда набрал 5,35 процента, передает официальный сайт мэра Москвы.

«Босоногую тропу» в национальном парке «Лосиный остров» и пирс с несколькими зонами отдыха в сквере у пруда Марс больше всего предлагали пользователи самостоятельно, а 18,43 процента затруднились с ответом.

До этого сообщалось, что в проекте «Активный гражданин» проводится первая часть голосования за номинантов на премию «Путеводная звезда». Участники оценивают культурные учреждения и события столицы. В ней представлено пять номинаций.