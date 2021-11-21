РЖД отменит или сократит более 40 пассажирских поездов

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Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) отменит или сократит периодичность курсирования 44 пассажирских поездов.

Причиной этого стало падение потребительского спроса, отметили в организации. Это коснется поездов «Экспресс» из Москвы в Санкт-Петербург (в ноябре-декабре и январе-апреле), «Северная Пальмира» из Санкт-Петербурга в Адлер (в январе-апреле), «Белые ночи» из Вологды в Санкт-Петербург (в январе-апреле), «Стриж» из Москвы в Нижний Новгород (в январе-марте) и несколько других.

Отмечается, что при необходимости или в случае высокой востребованности периодичность курсирования поездов могут снова увеличить. На всех маршрутах, которые затронут изменения, курсируют альтернативные поезда, сообщает РБК со ссылкой на телеграмму от РЖД.

РЖД удвоят количество «Ласточек» Москва — Кострома с 12 декабря. Поезда № 718/717 будут каждый день отправляться из столицы в 6:25 и прибывать в пункт назначения в 10:32. В обратном направлении они будут отправляться в 18:08 и прибывать в Москву в 22:15.