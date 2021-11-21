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«Восхитительная»: Федорова предстала в Сети в вечернем мерцающем платье

Юлия Курганова

Общество
«Восхитительная»: Федорова предстала в Сети в вечернем мерцающем платье
Фото: instagram.com/fedorovaoksana/аккаунт Оксаны Федоровой в Instagram

Телеведущая, певица и модель Оксана Федорова на своей странице в соцсети показала фото, для которого позировала в кресле в черном силуэтном платье с эффектом мерцания.

Наряд имел разрез, который позволил звезде показать стройные ноги и изящные бедра. Лодочки и нюдовый макияж завершили аутфит.

— Настроение блистать! Сияющая улыбка — это улыбка не только губами, но глазами, сердцем и душой. Согласны?! Сегодня мерцаю, — написала Федорова.

Подписчикам понравился образ модели — они осыпали ее комплиментами.

«Очень обаятельная и привлекательная»; «Оксана, как всегда, королева»; «Шикарные ножки»; «Ваша фигура бесподобна»; «Ну у вас красоты не отнять»; «Восхитительная», — прокомментировали снимок фолловеры.

Неделю назад Оксана Федорова показала, как танцует танго. Модель и телеведущая разместила на личной странице в Instagram ролик с занятий по бальным танцам. Она облачилась в черные брюки свободного кроя и свитшот такого же оттенка. Федорова дополнила образ для танцев золотистыми туфлями на каблучках.

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