Диетологи рассказали, в каком возрасте пациенты обращаются к врачу с ожирением

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Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, диетолог Наталья Круглова и диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказали, в каком возрасте чаще всего их пациенты обращаются к ним с проблемами ожирения.

По словам Кругловой, чаще всего ей приходится сталкиваться с пациентами от 30 до 45 лет, жалующимися на ожирение. Специалист утверждает, что люди более старшего возраста реже настроены на продолжительную борьбу с лишним весом из-за невысокой мотивации и готовности к переменам.

— Молодые люди более готовы к работе, — отметила диетолог.

В свою очередь Дианова сказала, что к ней чаще обращаются пациенты в возрасте от 30 до 55 лет. Она также отметила, что пациентам нужно еще «дозреть» до посещения врача. Молодые люди, по ее словам, чаще заняты построением карьеры, поэтому они часто начинают игнорировать контроль своего веса и питания.

— Когда ко мне обращаются с проблемами ЖКТ, я выясняю, что у всех есть неправильные пищевые привычки, отсутствие режима, — передает слова Диановой RT.

Диетолог подчеркнула, что в последнее время наблюдается рост ожирения среди подростков и детей. Она утверждает, что в таких случаях работа предстоит не только с самими пациентами, но и с их родителями.

Диетолог Наталья Нефедова рассказала, что диабет — крайне серьезное заболевание, однако в обществе до сих пор существует немало мифов об этой болезни. Например, что диабет вызывает потребление сладкого. По словам эксперта, самые явные признаки развития диабета: частое мочеиспускание, отекший язык, жажда, а также повышенный аппетит или частый голод.