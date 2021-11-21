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«Глобальные перемены в мире»: расшифровано предсказание Нострадамуса на 2022 год

Евгений Белоусов

Общество
«Глобальные перемены в мире»: расшифровано предсказание Нострадамуса на 2022 год
Фото: Скриншот Youtube-канала GIKINET

Французский фармацевт и алхимик, живший в XVI веке, предсказал глобальные перемены в мире в 2022 году. Об этом сообщили авторы Need Magazine, расшифровав предсказание Нострадамуса на 2022 год.

Согласно предсказанию, в 2022 году Россия может восстановить братские отношения с Украиной, страны вновь смогут сблизиться, но условия, при которых это произойдет, неизвестны. Все страны Евросоюза, в особенности Германия, поддержат потепление в отношении двух держав, а вот США будут против.

Постоянные попытки контролировать весь мир пагубно скажутся на Америке. В предсказании отмечается, что в будущем году Белый дом продемонстрирует свою полную некомпетентность.

Кроме того, расшифровщики предсказания уверяют, что лидера КНДР Ким Чен Ына свергнут, после чего Северную и Южную Корею ждет соединение, передает iReactor.

До этого, 16 ноября, художник Михаил Шемякин заявил, что писатель Федор Достоевский в своем произведении предсказал пандемию коронавирусной инфекции. Для того чтобы найти предсказание писателя, нужно лишь внимательно перечитать «Преступление и наказание».

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