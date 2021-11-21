Ученые выяснили, как витамин D влияет на продолжительность жизни

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Британские ученые рассказали, как витамин D может повлиять на риск возрастных заболеваний и продолжительность жизни человека. Об этом 19 ноября сообщил Daily Express.

Ученые советуют принимать витамин D, так как его уровень в организме обратно пропорционален риску смерти, он способен продлить жизнь и приостановить старение.

Витамин D можно получить в нужном количестве из солнечных лучей, однако с октября по март, когда солнце чаще скрыто за облаками, витамин следует принимать в таблетках, подчеркивают ученые.

Кроме того, высокое потребление сахара способствует появлению диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому его снижение в ежедневном рационе помогает предотвратить нарушение метаболизма и замедлить старение организма в целом, передает Daily Express.

До этого, 25 октября, врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша сообщила в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы», что недостаток витамина D в организме человека может стать причиной развития серьезных заболеваний мозга. По ее словам, отсутствие полезного вещества ускоряет процессы старения мозга, повышая риски развития старческого склероза, болезней Альцгеймера и Паркинсона.