Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ученые выяснили, как витамин D влияет на продолжительность жизни

Евгений Белоусов

Общество
Ученые выяснили, как витамин D влияет на продолжительность жизни
Фото: pixabay.com

Британские ученые рассказали, как витамин D может повлиять на риск возрастных заболеваний и продолжительность жизни человека. Об этом 19 ноября сообщил Daily Express.

Ученые советуют принимать витамин D, так как его уровень в организме обратно пропорционален риску смерти, он способен продлить жизнь и приостановить старение.

Витамин D можно получить в нужном количестве из солнечных лучей, однако с октября по март, когда солнце чаще скрыто за облаками, витамин следует принимать в таблетках, подчеркивают ученые.

Кроме того, высокое потребление сахара способствует появлению диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому его снижение в ежедневном рационе помогает предотвратить нарушение метаболизма и замедлить старение организма в целом, передает Daily Express.

До этого, 25 октября, врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша сообщила в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы», что недостаток витамина D в организме человека может стать причиной развития серьезных заболеваний мозга. По ее словам, отсутствие полезного вещества ускоряет процессы старения мозга, повышая риски развития старческого склероза, болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Читайте также:
Ученые витамин D продолжительность жизни
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте