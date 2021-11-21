Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы четыре знака зодиака, которые с годами становятся привлекательнее

Евгений Белоусов

Общество
Названы четыре знака зодиака, которые с годами становятся привлекательнее
Кадр из фильма «Белоснежка: Месть гномов»

Астрологи назвали четыре знака зодиака, представители которых могут вечно оставаться молодыми, а с годами будут становиться еще более привлекательными.

Благодаря Сатурну Козероги практически неподвластны годам. У них особое взаимодействие со временем, с возрастом представители этого знака расцветают. Они всю жизнь будут заметно выделяться на фоне сверстников молодым и здоровым внешним видом.

Также замедлять ход времени способны и Водолеи. Живущие настоящим и вечно улыбающиеся Водолеи не боятся старости, их возраст просто невозможно угадать. Они всю жизнь могут игнорировать цифры в паспорте и оставаться молодыми.

Девы уделяют особое внимание своему телу и тщательно ухаживают за ним. Благодаря этому они могут сохранить великолепный внешний вид без каких-нибудь признаков старения. Представители этого знака всегда привлекают внимание завистников своим здоровьем и внешностью.

Овны всегда идут вперед благодаря своей нестареющей душе. Всю жизнь в людях, рожденных под этим знаком, бурлит энергия. Духовная сила и крепкое здоровье позволяют Овнам буквально отложить старость «на потом», передает Пятый канал.

Также астрологи назвали три знака зодиака, представители которых в любой ситуации предпочитают говорить правду, какой бы горькой она ни была.

Читайте также:
молодость Гороскопы Старость
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте