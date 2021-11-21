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Около 25 тысяч столичных предприятий получили меры поддержки в 2021 году

Евгений Белоусов

Город
Около 25 тысяч столичных предприятий получили меры поддержки в 2021 году
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Около 25 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса Москвы воспользовались мерами поддержки в 2021 году. Об этом сообщил в воскресенье, 21 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

— В этом году около 25 тысяч предприятий Москвы малого и среднего бизнеса получили различного рода меры поддержки, — заявил глава города в интервью.

Также Сергей Собянин рассказал о принятии на этой неделе еще одного пакета мер поддержки. По его словам, они направлены на помощь предприятиям, которые только создаются. Мэр отметил, что банки с неохотой кредитуют подобные предприятия, поэтому городские власти работают над их поддержкой.

— Поэтому город создал свой гарантийный фонд для того, чтобы обеспечить городской гарантией банковские кредиты, чтобы они не боялись выдавать кредиты, во-первых, а во-вторых, снизить ставку кредитования как минимум в полтора раза: от сегодняшних 18–20 процентов, которые получает вот такой малый бизнес, потому что это рисковые кредиты, до уровня 11 процентов — это хорошее подспорье, — сказал Собянин.

Днем ранее, 20 ноября, Сергей Собянин рассказал о дополнительном образовании в Москве. По его словам, раньше в столице практически не было кружков или секций, где можно было провести время. Сейчас ситуация иная — в городе их существует более 130 тысяч. Глава города советует приводить детей в кружки и секции Москвы, чтобы они нашли себе занятие по душе.

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