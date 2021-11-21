Сергей Собянин сообщил об уменьшении числа мигрантов на стройках в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Количество работающих мигрантов на стройках Москвы уменьшилось более чем в два раза. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью телеканалу «Россия 1» в воскресенье, 21 ноября.

— С другой стороны, объемы строительства в Москве увеличились почти в два раза по сравнению с уровнем 2016 года. Количество мигрантов на строительных площадках города Москвы, по крайней мере в рамках нашего городского заказа, уменьшилось более чем в два раза, — сказал Сергей Собянин.

По словам главы города, власти Москвы давно работают над постепенным вытеснением и замещением мигрантов на ключевых проектах столицы. Собянин подчеркнул, что российские специалисты, москвичи или люди, которые приезжают из других регионов, постоянно работают в этих отраслях и имеют совершенно иной уровень квалификации.

Кроме того, мэр отметил снижение миграционного потока во время пандемии коронавируса.

До этого, 17 ноября, Собянин поручил уменьшить количество строителей-мигрантов на объектах реновации жилищного фонда в городе. Он отметил, что для реализации поручения необходимо привлечь специалистов из разных регионов России, повысить заработную плату и создать комфортные условия труда.