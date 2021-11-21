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Более шести миллиардов рублей сэкономили пассажиры МЦД за два года

Евгений Белоусов

Город
Более шести миллиардов рублей сэкономили пассажиры МЦД за два года
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Жители Москвы и области сэкономили 6,2 миллиарда рублей, пользуясь услугами Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

По его словам, такая экономия стала возможной, благодаря новой билетной системе, выгодным тарифам и бесплатной пересадке на метро и МЦК. Тарифная система позволяет экономить москвичам на ежедневных поездках до 50 процентов, а жителям Московской области — до 75 процентов.

— Уже два года пассажирам МЦД-1 и МЦД-2 не нужно строить маршрут до первой пересадочной станции, чтобы сэкономить на проезде. И мы видим комплексный эффект от запуска диаметров: наши пассажиры за два года сэкономили уже 6,2 миллиарда рублей, а городская транспортная система получает более равномерную нагрузку, — передает слова Ликсутова агентство городских новостей «Москва».

Заместитель мэра также уточнил, что линии метро разгрузились до 12 процентов из-за перераспределения потоков пассажиров.

20 ноября сообщалось, что в столице выпустили новую карту «Тройка» с дополненной реальностью в честь годовщины запуска Московских центральных диаметров (МЦД). Ее тираж составляет десять тысяч экземпляров. Отмечается, что можно зайти в дополненную реальность, сделать там селфи и выложить фото в социальных сетях с поздравительным хештегом #2годаМЦД.

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