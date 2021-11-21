Две бесплатные парковки появились в столичном районе Белгородское

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Россия, Москва, бульвар Маршала Рокоссовского, 40 Карта всех событий

Сотрудники Госинспекции ликвидировали две нелегальные автостоянки в районе Белгородское. На их месте теперь действуют бесплатные парковки. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Уточняется, что таким образом освободилось свыше четырех тысяч квадратных метров. Первая незаконная автостоянка была обнаружена инспекторами на бульваре Маршала Рокоссовского вблизи владения 40. Ее площадь достигала 3600 квадратных метров, а сам участок был огорожен полутораметровым металлическим забором. Кроме того, стоянка была оборудована металлическим навесом площадью 300 квадратных метров.

— Автостоянка была организована незаконно, земельный участок в пользование не предоставлялся. Разрешения на установку ограждений и некапитальных строений не выдавались. Фактически осуществлен самозахват территории общего пользования, — рассказал Овчинский.

Вторая незаконная платная автостоянка находилась на бульваре Маршала Рокоссовского рядом с владением 38. Площадь этой стоянки достигала 550 квадратных метров, и она также была огорожена металлическим забором. Забор был оборудован въездными воротами, проезд был доступен только по специальным пропускам, что не позволяло жителям района свободно парковать автомобили, передает официальный сайт мэра Москвы.

16 ноября стало известно, что Госинспекция по недвижимости пресекла в Москве незаконную реконструкцию здания 1917 года постройки. Здание располагается в Большом Сергиевском переулке. На его кровле обнаружили и демонтировали самовольно возведенную мансарду. Согласно документам, двухэтажное здание площадью 366,5 квадратного метра увеличилось из-за самостроя на 173,2 «квадрата».