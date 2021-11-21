Умерла литературный критик Мариэтта Чудакова

Фото: Александр Петров / ТАСС

Ушла из жизни литературный критик Мариэтта Чудакова. Об этом сообщила ее дочь Мария на своей странице в социальной сети Facebook.

Литературный критик была госпитализирована в столичную Коммунарку из-за коронавируса. Чудакова скончалась в реанимации. Ей было 84 года.

Время и место прощания будут известны позднее, говорится в сообщении.

Пользователи Сети выразили соболезнования дочери Чудаковой.

«Замечательная женщина! Всегда ею восхищалась»; «Огромная потеря»; «Светлая память, замечательном человеку»; «Мариэтта Омаровна была настоящим ориентиром. Скорблю и соболезную вам», — написали люди в комментариях к публикации.

Мариэтта Чудакова — доктор филологических наук, историк, член Европейской академии, профессор Литературного института, известный российский литературовед, критик, писатель и общественный деятель. Является автором более 200 научных работ и статей по истории литературы XX века.

Мариэтта Чудакова была замужем за писателем и литературоведом Александром Чудаковым, который ушел из жизни в 2005 году. У них осталась дочь Мария.