Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Умерла литературный критик Мариэтта Чудакова

Евгений Белоусов

Общество
Умерла литературный критик Мариэтта Чудакова
Фото: Александр Петров / ТАСС

Ушла из жизни литературный критик Мариэтта Чудакова. Об этом сообщила ее дочь Мария на своей странице в социальной сети Facebook.

Литературный критик была госпитализирована в столичную Коммунарку из-за коронавируса. Чудакова скончалась в реанимации. Ей было 84 года.

Время и место прощания будут известны позднее, говорится в сообщении.

Пользователи Сети выразили соболезнования дочери Чудаковой.

«Замечательная женщина! Всегда ею восхищалась»; «Огромная потеря»; «Светлая память, замечательном человеку»; «Мариэтта Омаровна была настоящим ориентиром. Скорблю и соболезную вам», — написали люди в комментариях к публикации.

Мариэтта Чудакова — доктор филологических наук, историк, член Европейской академии, профессор Литературного института, известный российский литературовед, критик, писатель и общественный деятель. Является автором более 200 научных работ и статей по истории литературы XX века.

Мариэтта Чудакова была замужем за писателем и литературоведом Александром Чудаковым, который ушел из жизни в 2005 году. У них осталась дочь Мария.

критик филолог Некролог
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте