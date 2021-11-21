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Экономист рассказал, что будет с курсом доллара и рубля зимой

Евгений Белоусов

Экономика
Экономист рассказал, что будет с курсом доллара и рубля зимой
Фото: Pixabay

Доллар продолжит сохранять свои позиции на мировом рынке еще ближайшие полгода. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщил старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич.

По его словам, следующее укрепление доллара следует ожидать по мере активизации дискуссии о начале повышения ставки ФРС во второй половине 2022 года.

— Следующий раунд укрепления доллара можно ожидать по мере активизации дискуссии о начале повышения ставки ФРС, которое должно произойти во второй половине 2022 года и будет сильно зависеть от динамики инфляции, — рассказал экономист.

Рубль также, скорее всего, укрепится, утверждает Петроневич. В пользу рубля складывается баланс поступления валюты от торговых и спекулятивных операций, заявил он в беседе с «Прайм».

По его мнению, евро с высокой вероятностью выступит аутсайдером по отношению к доллару и рублю.

До этого аналитик Артем Арзамасцев заявил, что обострение политических рисков и угроза новых санкций подтолкнули курс доллара вверх. По его словам, поддержку доллару также оказали вышедшие на прошлой неделе данные по инфляции в США, показавшие ее рекордный за 31 год рост. Появившаяся информация о временной приостановке Германией сертификации газопровода «Северный поток — 2» также сыграла против российской валюты.

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