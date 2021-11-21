Москвичам рассказали, как работают две горячие линии для горожан с нарушениями слуха

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Две горячие линии работают в Москве для горожан с нарушениями слуха. В сервисе «Говори руками» и кол-центре Московской городской организации Всероссийского общества глухих принимают видеозвонки и сообщения в мессенджерах. За этот год их услугами воспользовались более четырех тысяч раз, сообщила директор ГБУ «Московские социальные центры» Елена Громова.

По ее словам, горячая линия «Говори руками» была создана, чтобы облегчить жизнь неслышащих москвичей во время пандемии коронавируса. В этом году на горячую линию поступило более 4,2 тысячи сообщений.

Сервис помощи «Говори руками» был запущен осенью 2020-го. Самой востребованной услугой, оказываемой слабослышащим людям, оказалась помощь в сурдопереводе, а также вызов врача на дом. Большая часть всех сообщений, 80 процентов, пришлась на мессенджер WhatsApp — на него поступило 3,4 тысячи сообщений.

К специалистам горячей линии обращаются люди, которые столкнулись с непредвиденными ситуациями в быту. Зачастую это сантехнические работы, проблемы с электричеством, невозможность попасть в квартиру и другие трудности.

Также в городе работает горячая линия Московской городской организации Всероссийского общества глухих (МГО ВОГ), помогающая помимо прочего получить консультацию юриста, обратиться за помощью к психотерапевту или психологу.

В 2021 году возросло число обращений по трудоустройству, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В сентябре заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что слабослышащие люди в столице могут найти работу, получить образование, заняться спортом и творчеством, а также в полной мере пользоваться социальными услугами. В столице постоянно действуют клубы для людей с особенностями слуха. В них сурдопереводчики читают лекции, устраивают праздники и экскурсии.