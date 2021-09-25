Анастасия Ракова рассказала, какие возможности созданы для москвичей с особенностями слуха

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Слабослышащие люди в столице могут найти работу, получить образование, заняться спортом и творчеством, а также в полной мере пользоваться социальными услугами. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в преддверии Международного дня глухих, который в 2021 году выпал на 26 сентября.

— Для нас очень важно создать условия для того, чтобы каждый житель мог воспользоваться всеми возможностями социальной сферы города вне зависимости от отсутствия или наличия особенностей здоровья. В столице проживает около миллиона людей с инвалидностью, из них порядка шести тысяч человек с ограничениями по слуху. Поэтому в фокусе нашего внимания постоянно находится создание для слабослышащих и глухих горожан комфортных условий учреждениях: школах, центрах занятости, офисах «Мои документы» и других, — рассказала она.

В столице постоянно действуют клубы для людей с особенностями слуха. В них сурдопереводчики читают лекции, устраивают праздники и экскурсии.

Трудоустройство им обеспечивают центры «Моя работа» и «Моя карьера».

В городе помогают и семьям, страдающим от нарушений слуха. Семейные центры «Дом детей», «Роза ветров», «Семь-я», «Формула роста» составляют индивидуальные программы для глухих и слабослышащих детей.

Кроме того, для них доступны специальные программы в городских образовательных учреждениях и свыше 35 программ дополнительного образования по разным направлениям.

Всем людям с особенностями слуха оказывается высококвалифицированная медицинская помощь. Например, в столице работает Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии (НИКИО) имени Л. И. Свержевского.

В центрах госуслуг также есть специалисты, которые владеют навыками сурдоперевода, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Главархив рассказал о первом специальном училище для глухонемых детей в Москве. Арнольдовское училище открылось в Москве в 1860 году. Оно было так названо в честь своего учредителя титулярного советника Ивана Арнольда. Согласно уставу заведения оно помогало получить образование глухонемым детям, особенно из нуждающихся семей, которые не имели средств для оплаты учебы.