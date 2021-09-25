В День глухих Главархив рассказал о первом специальном училище для глухонемых детей в Москве

Арнольдовское училище / Фото: oblom68off

Арнольдовское училище появилось в Москве больше 160 лет назад.

Международный день глухих проходит в последнее воскресенье 26 сентября. В Главархиве сохранились материалы о том, как в Москве в середине XIX века начинало работать Арнольдовское училище для глухонемых.

Арнольдовское училище открылось в Москве в 1860 году, и было так названо в честь своего учредителя титулярного советника Ивана Арнольда. Согласно уставу заведения, оно помогало получить образование глухонемым детям, особенно из нуждающихся семей, которые не имели средств для оплаты учебы. Финансировалась работа училища Московским Городским Управлением через особое Попечительское общество и распорядительный комитет, который с 1869 года возглавлял Павел Третьяков. После его смерти училище стало называться Арнольдо-Третьяковское.

В Московское Арнольдовское училище глухонемых круглогодично принимали детей обоих полов. Чтобы ребятам было проще освоиться на новом месте, их советовали привозить перед летними каникулами – в мае и июне, или перед Рождественскими – в ноябре и декабре.

Также согласно правилам училища, принимаемым детям должно было быть не меньше 7-ми, но не больше 12 лет. Однако если родители могли оплатить обучение, то ребенок мог быть и чуть отличающегося возраста. Но крайне не рекомендовалось отдавать детей намного старше 10, а тем более 12 лет, так как это неблагоприятно отражалось на развитии их умственных способностей и речи.

Фото: Главархив

Не принимались в Арнольдовское училище дети с «заразительными болезнями» и слабым развитием. О последнем судили директор заведения и врач. Если ребенок подавал надежду, то его могли взять на обучение.

Чтобы попасть в такое училище, нужно было собрать определенные документы: метрическое свидетельство о времени рождения и крещения, удостоверение о привитии оспы и о том, что у ребенка нет болезней, мешающих его поступлению, а также документы о звании родителей. Если последние хотели уменьшить плату за обучение или вовсе отдать детей бесплатно, нужно было принести свидетельство о бедности семейства с подробным изложением финансового положения.

Стоит сказать, что принимались воспитанники на бесплатной основе по мере денежных средств училища. Все желающие записывались в кандидатский список, откуда по порядку их приглашали к учебе. Для этого родители или опекуны сообщали училищу адреса, а также информировали, если мест жительства ребенка изменилось.

Полное содержание в Арнольдовском училище составляло 300 рублей в год, которые платили родители каждые полгода.

В 1900 году Московское Арнольдовское училище для глухонемых перешло в ведение города. В 1918 году училище было переименовано в Московский институт глухонемых. С 1943 года институт преобразовали в школу-интернат для глухонемых детей, которая продолжает работать и сегодня.