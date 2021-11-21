Краснокнижных животных стали чаще встречать в парках Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В парках столицы стали чаще встречать животных, занесенных в Красную книгу Москвы. Чаще всего в московских парках можно встретить лис, ежей, бобров и зайцев-русаков.

С начала года специалисты из Мосприроды провели уже более 270 учетов на природных территориях Москвы.

— Среди краснокнижных животных чаще всего стали встречаться заяц-русак, лиса, еж, бобр, а также серая неясыть, длиннохвостая синица, ястреб-перепелятник и ястреб-тетеревятник, — уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Во время подобных регулярных учетов специалистами фиксируются случаи встреч со всеми обитателями природных территорий. Особое внимание уделяется наблюдениям за редкими животными, находящимися в Красной книге Москвы.

17 ноября Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы» показал фотографии пушистых обитателей города в Международный день белки. По его данным, в настоящее время 90 процентов москвичей живут рядом с парками и скверами — в соседстве с природой и ее обитателями. В Москве более 800 парковых и озелененных территорий.