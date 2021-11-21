Запуск трех маршрутов МЦД запланировали на ближайшие четыре года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Третий, четвертый и пятый маршруты Московских центральных диаметров (МЦД) запланировали запустить в течение четырех лет. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы и руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в воскресенье, 21 ноября.

Он отметил, что старт работы Ленинградско-Казанского маршрута назначен на 2023 год, Киевско-Горьковского — на 2023–2024 годы, а Ярославско-Павелецкого — на 2024–2025 годы.

Заммэра уточнил, что в 2025 году число станций МЦД составит 182, из них 67 остановочных пунктов станут пересадочными.

— Сейчас в Московском регионе ведется огромная работа по подготовке к запуску следующих диаметральных маршрутов — МЦД-3, МЦД-4 и МЦД-5. Это реконструкция существующих и строительство новых станций, модернизация железнодорожных путей, это работа над билетной системой и разработка графика движения, — заявил Максим Ликсутов.

Он заключил, что полный запуск диаметров улучшит транспортную доступность для семи миллионов горожан и 5,5 миллиона жителей Подмосковья, пишет РИА Новости.

Со дня открытия Московских центральных диаметров прошло два года. За это время МЦД вывели транспорт Москвы на новый уровень, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.