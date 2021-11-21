Матч РПЛ ЦСКА — «Химки» завершился вничью

Фото: Twitter / ПФК ЦСКА Москва

Россия, Москва, 3-я Песчаная улица, 2А Карта всех событий

Московский футбольный клуб ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с подмосковной командой «Химки» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье, 21 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена» в столице.

В первом тайме на 15-й минуте матча главный судья Владислав Безбородов показал прямую красную карточку защитнику красно-синих Бруно Фуксу. Однако нападающий «Химок» Кемаль Адеми не смог реализовать пенальти.

В результате игра завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, ЦСКА занял шестое место в рейтинге РПЛ и набрал 24 очка. «Химки» установились на 15-й позиции и заработали 13 очков.

Уточняется, что для вратаря армейцев Игоря Акинфеева этот матч стал 500-м в рамках Российской премьер-лиги и 800-м за всю спортивную карьеру.

В домашнем матче 15-го тура чемпионата России по футболу столичный «Локомотив» уступил грозненскому «Ахмату». Встреча на «РЖД Арене» завершилась 20 ноября со счетом 2:1 в пользу гостей.

По итогам 15 туров московская команда заняла четвертую строчку в чемпионате с 25 очками в активе. «Ахмат» расположился на восьмой позиции и набрал 21 очко.