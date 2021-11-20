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Московский «Локомотив» уступил в домашней встрече РПЛ «Ахмату»

Михаил Алимов

Спорт
Московский «Локомотив» уступил в домашней встрече РПЛ «Ахмату»
Фото: Twitter/Локомотив

В домашнем матче 15-го тура чемпионата России по футболу столичный «Локомотив» уступил грозненскому «Ахмату». Встреча на «РЖД Арене» завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

На 34-й минуте матча красную карточку заработал игрок хозяев Мурило Серкейра. Первый гол на 36-й минуте встречи забил Даниил Уткин из грозненской команды. На 58-й минуте преимущество гостей упрочил Артем Полярус. За «Локомотив» голом на 64-й минуте отметился Виталий Лисакович.

По итогам 15 туров московская команда занимает четвертую строчку в чемпионате с 25 очками в активе. «Ахмат» располагается на восьмой позиции и имеет 21 очко.

Накануне петербургский футбольный клуб «Зенит» разгромил «Нижний Новгород» в матче РПЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 5:1. Голы в составе сине-бело-голубых забили Малком (23-я минута), Артем Дзюба (34-я, 45-я, 60-я), а также Дмитрий Чистяков (88-я). Единственным мячом в составе гостей отличился Алексей Козлов (39-я).

Три гола позволили Дзюбе выйти на второе место по результативности в текущем сезоне РПЛ. Кроме того, он стал первым игроком в истории чемпионатов России, забившим минимум три мяча в пяти матчах.

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