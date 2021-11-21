Около 2 тысяч раз спасатели Москвы помогли ликвидировать последствия ДТП с начала года

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московские спасатели и пожарные более 1,7 тысячи раз привлекались для помощи в ликвидации последствий дорожных аварий с начала 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в воскресенье, 21 ноября.

В ведомстве отметили, что сотрудники готовы в любой момент ликвидировать последствия ДТП любого уровня сложности.

— Спасатели и экипажи санитарных вертолетов авиацентра столицы, а также расчеты Пожарно-спасательного центра Москвы с начала года привлекались для ликвидации дорожно-транспортных происшествий более 1,7 тысячи раз, — заявили в пресс-службе.

В Департаменте рассказали, что первыми сообщение о случившемся получают операторы «Системы 112». В случае наличия получивших травмы в ходе аварии они передают сведения в скорую медицинскую помощь или Центр экстренной медицинской помощи. Также операторы при необходимости вызывают пожарных, спасателей, водолазов и других представителей экстренных служб города.

Специалисты столичного Пожарно-спасательного центра чаще остальных выезжают на место ДТП. Однако летом патрулированием дорог занимаются расчеты быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах. Так, за прошедшие месяцы 2021 года сотрудникам удалось ликвидировать последствия свыше 150 дорожных аварий.

Спасатели авиацентра, в свою очередь, приняли участие в ликвидации 57 ДТП. При этом санитарная авиация с начала 2021 года эвакуировала 28 пострадавших, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого заслуженный спасатель России Сергей Щетинин объяснил, что для спасения человека, который провалился под лед, следует действовать быстро, но осторожно, иначе есть немалый риск пострадать.

Он уточнил, что для спасения человека потребуется крепкая ветка, веревка или шарф — что-то, за что можно ухватиться. Действовать стоит крайне осторожно.