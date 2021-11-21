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Глава французского МИД призвал поддерживать с Россией дипломатический диалог

Виктория Сикерина

Политика
Глава французского МИД призвал поддерживать с Россией дипломатический диалог
Фото: Twitter/franceonu

Франция стремится сохранить диалог с Россией и впоследствии действовать на основе общих дипломатических интересов. Такое мнение выразил глава французского Министерства иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан в воскресенье, 21 ноября.

При этом дипломат назвал РФ не союзником или врагом, а соседом.

— Иногда бывают невыносимые соседи, которые вас раздражают, но это ваши соседи. Поэтому нужно искать способы действовать вместе в общих интересах. И с этим соседом нужно продолжать диалог, — заявил Ле Дриан.

Также министр иностранных дел Франции вспомнил о встрече глав МИД и Минобороны России и Франции в формате 2+2, которая состоялась на прошлой неделе. Однако ее ход и результаты он оценил как «не очень хорошие».

— Тем не менее, она произошла. Нужно оставаться на пути диалога, говорить друг с другом откровенно. И мы констатировали, что по темам, где у нас есть совпадения... Мы можем двигаться вперед. Это справедливо для ситуации на Кавказе, то же самое касается и Ирана, — добавил дипломат.

Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала LCI заключил, что у Франции и России всегда были и будут общие политические и экономические интересы.

17 ноября МИД России опубликовал переписку главы ведомства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и Германии, чтобы избежать искажений о встрече дипломатов в «нормандском формате». Министр в своем первом письме от 29 октября написал, что хотел бы подтвердить важность усилий в рамках «нормандского формата». Стороны, по его словам, должны хорошо подготовить встречу в Париже, а также создать итоговое заявление с рекомендациями Украине и отдельным районам Донбасса как сторонам конфликта.

После этого 6 ноября Лавров написал, что получил послание на предложения от 29 октября и разочарован им. Спустя десять дней он выразил сожаление, что Москва все чаще сталкивается с искажением позиции России и ее роли в урегулировании конфликта на Украине.

Позже ситуацию прокомментировала Мария Захарова. По ее словам, речи о саботировании Россией переговоров в «нормандском формате» идти не может.

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