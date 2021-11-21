Михаил Мишустин лично поздравил патриарха Кирилла с 75-летием

Фото: Пресс-служба Правительства России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 20 ноября отпраздновал 75-летие. Премьер-министр России Михаил Мишустин лично поздравил его с юбилеем. Видео со встречи опубликовала пресс-служба правительства РФ в воскресенье, 21 ноября.

Мишустин вручил патриарху Кириллу букет белых цветов и поблагодарил за труд и заботу о населении.

— Хочу поблагодарить вас за труды на благо нас всех. Вы заботитесь о людях, вы восстанавливаете святыни, строятся при вас храмы. Все это очень большая подвижническая работа, и огромное вам за это спасибо! С праздником! — сказал премьер-министр.

Видео: Пресс-служба Правительства России

До этого президент России Владимир Путин подписал указ о награждении патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного за вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций.

Церемония награждения состоялась 20 ноября. Лидер государства добавил, что ему крайне приятно отметить заслуги Кирилла в день его 75-летия.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что Россия является лидером свободного мира и государством, которое не поддается даже самому активному внешнему влиянию. По его словам, РФ может быть отличным примером для других государства.