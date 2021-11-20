Патриарх Кирилл назвал Россию страной, которая не поддается внешнему влиянию

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Россия является лидером свободного мира и государством, которое не поддается даже самому активному внешнему влиянию. Такое мнение в субботу, 20 ноября, выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 16-й предстоятель Русской православной церкви (РПЦ).

— Россия, внимательно послушайте, — лидер свободного мира. Мы действительно свободная страна, это реальный факт. <...> Мы свободные от самых мощных влияний извне, мы развиваемся своим собственным путем, и дай Бог, чтобы этот путь был успешен, — сказал Кирилл в эфире телеканала «Россия 24».

Патриарх отметил, что РФ может быть отличным примером для других государства.

15 октября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с юбилеем заслуженного артиста России, лидера группы «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер» Вячеслава Бутусова и наградил его церковным орденом Серафима Саровского третьей степени. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

Недавно Курганская епархия выпустила листовки, в которых предупредила о духовной опасности йоги и тренингов личностного роста. В материалах отмечается, что йога неотделима от религии и является частью индуизма. «Вечерняя Москва» разбиралась, действительно ли подобные практики не сочетаются с христианством и можно ли заниматься ими верующим людям.