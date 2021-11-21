Совбез РФ сообщил о возросших рисках провокаций Киева

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Угроза со стороны Украины в проведении провокаций недалеко от границ России существенно увеличилась. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин в воскресенье, 21 ноября.

Он отметил, что провокационные действия страны преимущественно направлены на Крым и акватории Черного и Азовского морей.

— В последнее время возросли риски проведения украинскими спецслужбами и радикальными организациями провокаций на крымском направлении и в отношении объектов морской экономической деятельности и транспортных переходов в Азовском и Черном морях, — заявил Гребенкин.

По его словам, в настоящий момент украинской властью наделены приверженцы «радикального национализма и русофобии», которые объявили Россию агрессором.

Глава Совбеза уточнил, что такая ситуация негативно влияет на обстановку на российско-украинской границе.

— Отмечается рост трансграничной преступности, связанной с организацией каналов незаконного перемещения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также контрабандой наркотиков, товаров, грузов и горюче-смазочных материалов, — сказал Гребенкин в интервью «Российской газете».

До этого руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что российская сторона запланировала вторжение на территорию Украины в конце января или начале февраля 2022 года.