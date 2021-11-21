Пожар в гаражах на юго-западе Москвы потушили

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Старобитцевская улица, 2к1 Карта всех событий

Возгорание в двух металлических гаражах на Старобитцевской улице в столице удалось ликвидировать. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ) в воскресенье, 21 ноября.

В ведомстве отметили, что после сообщения о случившемся на место выехали сотрудники оперативных городских служб, в том числе спасатели авиационного центра столицы.

— По прибытии мы выполнили тактическую вентиляцию, вскрыли соседние гаражи, чтобы проверить, не распространился ли огонь дальше. Обеспечили пожарным доступ к очагу возгорания, — заявили в ГОЧСиПБ.

Огонь удалось оперативно устранить и предотвратить дальнейшее его распространения, говорится в сообщении Департамента.

Фото: Пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы

О возгорании стало известно днем 21 ноября. Тогда источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах в воскресенье сообщил, что на Старобитцевской улице вспыхнули гаражи.

По информации источника «ВМ», очевидцы наблюдали густой черный дым из построек. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Информация о получивших травмы не поступала.