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Пожар в гаражах на юго-западе Москвы потушили

Виктория Сикерина

Происшествия
Пожар в гаражах на юго-западе Москвы потушили
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Старобитцевская улица, 2к1 Карта всех событий

Возгорание в двух металлических гаражах на Старобитцевской улице в столице удалось ликвидировать. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ) в воскресенье, 21 ноября.

В ведомстве отметили, что после сообщения о случившемся на место выехали сотрудники оперативных городских служб, в том числе спасатели авиационного центра столицы.

— По прибытии мы выполнили тактическую вентиляцию, вскрыли соседние гаражи, чтобы проверить, не распространился ли огонь дальше. Обеспечили пожарным доступ к очагу возгорания, — заявили в ГОЧСиПБ.

Огонь удалось оперативно устранить и предотвратить дальнейшее его распространения, говорится в сообщении Департамента.

Пожар в гаражах на юго-западе Москвы потушили Фото: Пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы

О возгорании стало известно днем 21 ноября. Тогда источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах в воскресенье сообщил, что на Старобитцевской улице вспыхнули гаражи.

По информации источника «ВМ», очевидцы наблюдали густой черный дым из построек. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Информация о получивших травмы не поступала.

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