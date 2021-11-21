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Гаражи вспыхнули на юго-западе Москвы

Виктория Сикерина

Происшествия
Гаражи вспыхнули на юго-западе Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Старобитцевская улица, 2к1 Карта всех событий

Возгорание произошло в гаражах на юго-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 21 ноября.

Пожар случился по адресу Старобитцевская улица, дом 2, строение 1.

По информации источника «ВМ», очевидцы наблюдали густой черный дым из построек. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Информация о получивших травмы в настоящий момент не поступала.

Похожий случай произошел в Москве в конце октября. Тогда на западе города загорелись металлические гаражи.

Инцидент случился в одноэтажных гаражах на улице Матвеевская, владение 10. Соседние с ними помещения, как уточнил собеседник «ВМ», частично предназначены под снос. Из двух гаражей эвакуировали два автомобиля, при этом открытое возгорание удалось сбить.

В результате пожарные ликвидировали огонь.

В ночь с 20 на 21 ноября загорелся рейсовый автобус в центре столицы. Инцидент случился на Николоямской улице у дома № 39/43. На кадрах с места происшествия видно, как обгорела задняя левая часть транспортного средства.

При возгорании никто не пострадал. Причину пожара предстоит выяснить. По данному факту организована служебная проверка.

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