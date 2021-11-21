Служебную проверку проведут по факту возгорания автобуса в центре Москвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Николоямская дом № 39/43 Карта всех событий

Руководство ГУП «Мосгортранса» проводит служебную проверку по факту возгорания автобуса в центре столицы. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщили в пресс-службе предприятия.

Сам инцидент произошел около 5:10 часов в районе дома № 39/43 по улице Николоямской. Пострадавших при возгорании нет, водитель автобуса оперативно остановился и высадил всех пассажиров. После на место происшествия прибыла пожарная бригада.

— Точную причину произошедшего установят эксперты. Руководство Мосгортранса проводит служебную проверку по данному факту, — передает слова пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

До этого в Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, как обгорела задняя левая часть транспортного средства.

Днем ранее, 20 октября, сообщалось, что дорожная авария произошла на Садово-Черногрязской улице вблизи дома № 3а, после чего загорелся автомобиль. Сразу после ДТП транспортное движение в сторону пересечения с Орликовым переулком было затруднено: проезд машин осуществлялся по трем полосам из пяти. Однако вскоре движение полностью восстановили.