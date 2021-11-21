Пассажирский автобус загорелся в центре Москвы

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Россия, Москва, Николоямская улица, 39/43к1 Карта всех событий

Рейсовый автобус утром в воскресенье, 21 ноября, загорелся в центре столицы.

Инцидент случился на Николоямской улице у дома № 39/43. На кадрах с места происшествия видно, как обгорела задняя левая часть транспортного средства.

При возгорании никто не пострадал, в настоящее время с водителем беседуют сотрудники полиции. Причину пожара предстоит выяснить, сообщает РЕН ТВ.

28 октября водитель автомобиля Tesla врезался в столб освещения в ТиНАО, после чего машина загорелась. Пожарным удалось ликвидировать возгорание, пострадавших нет.