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Пассажирский автобус загорелся в центре Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Пассажирский автобус загорелся в центре Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Николоямская улица, 39/43к1 Карта всех событий

Рейсовый автобус утром в воскресенье, 21 ноября, загорелся в центре столицы.

Инцидент случился на Николоямской улице у дома № 39/43. На кадрах с места происшествия видно, как обгорела задняя левая часть транспортного средства.

При возгорании никто не пострадал, в настоящее время с водителем беседуют сотрудники полиции. Причину пожара предстоит выяснить, сообщает РЕН ТВ.

28 октября водитель автомобиля Tesla врезался в столб освещения в ТиНАО, после чего машина загорелась. Пожарным удалось ликвидировать возгорание, пострадавших нет.

20 октября сообщалось, что авария произошла на Садово-Черногрязской улице вблизи дома № 3а, после чего загорелся автомобиль. Сразу после ДТП транспортное движение в сторону пересечения с Орликовым переулком было затруднено: проезд машин осуществлялся по трем полосам из пяти. Однако вскоре движение полностью восстановили. Площадь возгорания составила два квадратных метра, во время инцидента никто не пострадал.

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