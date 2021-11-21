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Строительство и реконструкцию 22 станций МЦД завершили за два года

Виктория Сикерина

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Строительство и реконструкцию 22 станций МЦД завершили за два года
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Московские центральные диаметры (МЦД) запустили ровно два года назад. За это время специалисты построили и отремонтировали 22 железнодорожные станции. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы и руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в воскресенье, 21 ноября.

Он отметил, что все ремонтные работы выполнялись с помощью современных технологий, которые позволяют не мешать проезду составов по путям.

— За два года реконструировано и построено с нуля 22 станции — это колоссальный объем работы... Важно, что темпы строительства не снижались, несмотря на пандемию и режим ограничений, так как МЦД остается приоритетным проектом для правительства Москвы, — заявил заммэра.

Максим Ликсутов добавил, что из 22 остановочных пунктов 13 возвели и отреставрировали на уже действующих диаметрах. Так, например, на первом маршруте МЦД после ремонта открылись станции Сетунь, Новодачная, Долгопрудная и Баковка, а на втором — Опалиха, Нахабино и Подольск.

— Также были построены новые: Славянский бульвар на МЦД-1, а на МЦД-2 — Волоколамская, Пенягино, Остафьево, Курьяново, Щукинская, — передает агентство городских новостей «Москва» слова заммэра.

21 ноября Максим Ликсутов рассказал, что количество поездок по городу увеличилось на 86 процентов с момента запуска Московских центральных диаметров.

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