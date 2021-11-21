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Число поездок по столице выросло на 86 процентов после запуска МЦД

Виктория Сикерина

Город
Число поездок по столице выросло на 86 процентов после запуска МЦД
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Количество поездок по городу увеличилось на 86 процентов с момента запуска Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы и руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в воскресенье, 21 ноября.

Он отметил, что диаметры стали для многих москвичей альтернативой метро и незаменимой частью транспортной системы.

— С запуском МЦД восприятие железной дороги кардинально изменилось: она стала не только пригородным, но и внутригородским транспортом. Еще пару лет назад москвичи почти не пользовались железной дорогой для поездок по городу, но все кардинально изменилось, когда появилось наземное метро с тактовым движением поездов по цене поездки в метро, на линии вышли современные составы, станции стали приводить к стандартам московского транспорта, а для оплаты проезда стала доступна карта «Тройка», — заявил заммэра.

Максим Ликсутов добавил, что запуск МЦД также помог поменять транспортные привычки горожан и туристов, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра столицы рассказал, что третий, четвертый и пятый маршруты Московских центральных диаметров запланировали запустить в течение четырех лет.

Максим Ликсутов уточнил, что старт работы Ленинградско-Казанского маршрута назначен на 2023 год, Киевско-Горьковского — на 2023–2024 годы, а Ярославско-Павелецкого — на 2024–2025 годы.

Со дня открытия Московских центральных диаметров прошло два года. За это время МЦД вывели транспорт Москвы на новый уровень, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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