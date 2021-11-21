Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию придет настоящая русская зима

Виктория Сикерина

Общество
Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию придет настоящая русская зима
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Настоящая русская зима наступит в Центральной части России в декабре. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 21 ноября.

Метеоролог отметил, что температура воздуха опустится до минус 10 градусов в первой половине предстоящей недели из-за действия североатлантического циклона. Однако после морозы прекратятся.

— Снежный циклон североатлантического происхождения с центром над Средним Уралом развернется своей тыловой частью, и в регион вслед за холодным атмосферным фронтом хлынет полярный воздух, волна которого в ближайшие сутки-двое докатится до междуречья Волги и Дона. В результате оттепель сменится морозцами, и температурный фон окажется на один–два градуса ниже положенной климатической нормы, — заявил Тишковец.

Синоптик добавил, что в понедельник ожидаются заморозки, небольшие осадки в виде снега и гололед. Дневная температура воздуха достигнет в некоторых регионах минус пяти градусов.

В ночь с понедельника на вторник прогнозируют рекордный в этом сезоне мороз.

— В условиях малооблачной погоды воздух впервые остынет до минус 5-10, днем всего минус один-шесть. В ночь на среду будет также морозно, минус 5-10, и без осадков, но после полудня на Русскую равнину устремится теплый фронт очередного барического посланца Северной Атлантики, из-за чего столбики термометров устремятся к нулевой высоте, небосвод затянут многоярусные облака, пройдет обложной снегопад с общим количеством осадков три-пять миллиметров, усилится ветер, закружит слабая метель, снежный покров к вечеру подрастет до четырех-пяти сантиметров, — уточнил метеоролог.

Однако после в Центральную Россию придет сухая и комфортная по температуре погода, написал Тишковец на странице в социальной сети Instagram.

Он пояснил, что снег выпадет только в декабре.

— В четверг будет сухо, а к концу недели активизируются циклоны — облаков станет больше, не обойдется без осадков в смешанной фазе и гололедных явлений, а значит, наступление настоящей русской зимы откладывается на декабрь, — заключил специалист.

21 ноября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на метеостанциях в Москве зафиксировано не более одиннадцати миллиметров осадков. Это составляет около 25 процентов от месячной нормы.

Читайте также:
Центральная часть России зима Евгений Тишковец
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте