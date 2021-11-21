«Мокропад»: около четверти месячной нормы осадков выпало в Москве

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

На метеостанциях в Москве зафиксировано не более одиннадцати миллиметров осадков. Это составляет около 25 процентов от месячной нормы. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, ранее появлявшиеся в СМИ сообщения о снегопаде и выпадении 40 процентов осадков от нормы в Москве были ложными. Вильфанд отметил, что Гидрометцентр и не ожидал подобного прогноза.

— Может быть «мокропад» или «дождепад», но не снегопад. Еще и ветер обещали 25 метров в секунду, а это уже ураган. На наших реперных станциях зафиксировано около 10–11 миллиметров осадков. Это около 25 процентов от ноябрьской нормы, не 40 процентов, — передает слова руководителя Гидрометцентра РИА Новости.

Кроме того Вильфанд отметил, что Гидрометцентр всегда предупреждает о снегопадах за три дня. Исключением стало 7 декабря 2009 года, когда метеорологи не смогли спрогнозировать снегопад, что было непредвиденной ситуацией.

Отмечается, что рекордные осадки для 20 ноября были зафиксированы в 1893 году. В этот день выпало 27,3 миллиметра осадков.

В субботу, 20 ноября, в Москве было зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление. Оно составило 721,4 миллиметра ртутного столба.

Синоптики сообщили, что 21 ноября циклон из столичного региона переместится в район Республики Марий Эл. Но атмосферный фронт и сопровождающая его зона осадков в виде дождя со снегом еще останутся около границ Москвы и Подмосковья.