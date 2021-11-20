Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировали в Москве

Фото: mos.ru / Е. Самарина

В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление. Оно составило 721,4 миллиметра ртутного столба. Об этом в субботу, 20 ноября, пишет РИА Новости.

Специалисты ранее сообщали, что в субботу, 20 ноября, атмосферное давление в Москве упадет до рекордно низких значений — 722 миллиметров ртутного столба. Синоптики окрестили это явление «барической пропастью».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд накануне рассказал, что мокрый снег ожидается в столице в субботу, 20 ноября. Однако осадки не образуют сугробы, вместо этого на дорогах города будет слякоть. По его словам, погода в выходные дни будет неблагоприятной и некомфортной.

До этого врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что существует несколько способов, которые помогут метеозависимым людям пережить период низкого атмосферного давления. По словам специалиста, лучше всего готовиться к понижению атмосферного давления заранее. Она советует начать с физических упражнений.