«Изматывает нервную систему»: синоптики сообщили о погоде в Москве 21 ноября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В воскресенье, 21 ноября, циклон из столичного региона переместится в район Республики Марий Эл. Но атмосферный фронт и сопровождающая его зона осадков в виде дождя со снегом еще останутся около границ Москвы и Подмосковья.

Максимальная температура воздуха в столице составит от нуля до плюс трех градусов. В Подмосковье температура ожидается от минус одного до трех градусов тепла.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 733 миллиметра ртутного столба, что значительно ниже нормы. Относительная влажность воздуха — около 85 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в этот день наблюдается выраженный дефицит кислорода в приземном слое воздуха. Это крайне неблагоприятное сочетание метеорологических параметров, которые формируют погоду гипоксического типа. Такой характер погоды изматывает нервную систему, появляются тревожно-депрессивные симптомы, снижается физическая и умственная активность, нарушается сон даже у практически здоровых и не метеозависимых людей. Гораздо тяжелее переносят такую погоду люди более старшего возраста, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхолегочной, нервной системы, психоэмоциональными и эндокринными нарушениями.

Рекомендации сводятся к приему лекарственных средств, которые назначил врач с учетом характера заболевания. Поддерживать организм можно и общеукрепляющими методами: контрастный душ и ванны с добавлением морской соли, масла чайного дерева или мелиссы.

В субботу, 20 ноября, рекордно низкое атмосферное давление зафиксировали в Москве. Оно составило 721,4 миллиметра ртутного столба.