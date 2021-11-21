Память Нины Руслановой могут увековечить в Москве

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Память народной артистки России Нины Руслановой планируют увековечить в столице. Об этом сообщил председатель комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов в воскресенье, 21 ноября.

— Нина (Русланова — прим. «ВМ») была для меня близким человеком, мы учились в театральном. Она очень болела. Она снималась у меня, мы дружили, я ей много помогал, у нее непростая судьба. Конечно, ее память должна быть увековечена, я обязательно буду в этом принимать участие, — передает ТАСС слова Герасимова.

В этот же день о смерти Нины Руслановой рассказали в пресс-службе Союза кинематографистов России.

В разные годы актриса служила в театрах имени Вахтангова, Маяковского и Рубена Симонова. В 1988 году артистка стала сниматься в картинах Киностудии имени Горького.

В 1998 году она удостоилась звания народной артистки России.

За творческую карьеру Нина Русланова сыграла во многих культовых кинолентах. Среди них «Собачье сердце», «Моя любовь», «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей», «Афоня», «Будьте моим мужем» и многие другие.