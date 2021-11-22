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«Какое имя красивое»: Ольга Серябкина сообщила о рождении сына

Юлия Курганова

Общество
«Какое имя красивое»: Ольга Серябкина сообщила о рождении сына
Фото: instagram.com/seryabkina

Бывшая участница группы «Серебро» Ольга Серябкина впервые стала мамой. О рождении малыша она сообщила на своей странице в соцсети Instagram.

Певица опубликовала два снимка с младенцем и мужем. Мальчик, которого назвали Лукой, появился на свет в субботу, 20 ноября.

Это первый ребенок в семье 36-летней Серябкиной и предпринимателя Георгия Начкеби.

В комментариях к публикации артистку поздравили Вера Брежнева, Кети Топурия, Ольга Орлова и другие отечественные знаменитости. Также на теплые слова не скупились и ее верные поклонники.

«Какое имя красивое. Поздравляю!»; «Красивая дата такая»; «Поздравляю! Следила переживала и очень рада за вас!» — написали фолловеры.

В начале ноября Ольга Серябкина рассказала, как не набрать «лишнего» во время беременности. Она отметила, что благодаря грамотно подобранной одежде и правильному питанию, из-за которого лишние килограммы «не прилипли», ей удавалось скрывать свою беременность от общественности до седьмого месяца.

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