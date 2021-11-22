Глава налоговой службы анонсировал отказ от деклараций 3-НДФЛ

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Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров сообщил, что ведомство планирует отказаться от стандартной для физических лиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ.

— Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев, — рассказал он.

По данным ФНС, российские граждане подают около 14 миллионов деклараций в год. Возможность отказаться от заполнения декларации будет зависеть от доступа сотрудников налоговой службы к данным, отметил Егоров.

— Возвращаясь к вопросу об имущественных вычетах, на первый взгляд, это для нас никаких формальных выгод не несет. Но чтобы мы доверительно общались с плательщиками, они должны видеть, что мы не только контрольную функцию выполняем, но и сервисы для него автоматизируем. Именно поэтому мы прошли историю с инвестиционными вычетами, проходим историю с имущественными вычетами и покроем все остальные вычеты таким образом. Для вычетов не нужно будет сдавать декларации, они будут автоматизированы, — заключил глава ФНС в интервью РБК.

Он уточнил, что все вычеты планируется перевести на этот принцип к 2024 году.

НДФЛ, как правило, уплачивается автоматически — он удерживается с зарплаты работодателем. Но есть случаи, когда россияне должны сами рассчитать сумму налога и подать декларацию. Это нужно делать при получении дохода от продажи имущества, при получении в дар недвижимости, автомобилей, акций, долей, паев от людей, которые не являются близкими родственниками, при получении вознаграждения от физлиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, при получении выигрыша в лотерее, при получении дохода от источников, которые находятся за границей.

ГД освободила от НДФЛ доходы многодетных семей при продаже жилья для покупки нового. Норма будет действовать в отношении доходов, полученных с 1 января текущего года.