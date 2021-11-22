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В Донбассе впервые применили американский ракетный комплекс Javelin

Полина Долганова

В мире
В Донбассе впервые применили американский ракетный комплекс Javelin
Фото: mvs.gov.ua

Украинская армия впервые применила в ходе боевых действий в Донбассе противотанковый ракетный комплекс Javelin, созданный в Америке. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

— Буданов сказал, что системы Javenlin также использовались против российских войск (Украина считает ополченцев ДНР и ЛНР частью армии России — прим. «ВМ»), — пишет издание.

Американские ракетные комплексы, по словам руководителя разведки, вместе с беспилотниками Bayraktar из Турции помогут психологически сдержать напор войск ДНР и ЛНР.

Буданов подытожил, Украине также требуется поддержка американской стороны. По его мнению, США должны оказать помощь его стране в ближайшее время, передает Military Times.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на новость о беспилотниках в Донбассе. По ее словам, использование украинской армией беспилотников на территории вооруженного конфликта в Донбассе противоречит принятым Минским соглашениям. Дипломат подчеркнула, что беспилотную технику в указанной зоне имеют право использовать лишь наблюдатели ОБСЕ.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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